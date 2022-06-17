Артемий Лебедев признался, что мечтает поучаствовать в дизайне современной церкви

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В течение всей жизни дизайнер и блогер Артемий Лебедев мечтает поучаствовать в дизайне современной церкви. Об этом он рассказал на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму, где в эти дни проходит образовательный заезд "Кириллица".

"И не потому, что мой прапрадедушка был иконописцем в Греции, а потому, что эта тема меня лично очень заботит", – сказал он, отвечая на один из вопросов.

Кроме того, в разговоре с участниками заезда Лебедев отметил, что любую обратную связь от аудитории представитель креативной профессии должен воспринимать как благо. "Хейтеры – это как микробы. Хейтеры полезны, потому что они создают биоразнообразие. Если у вас нет хейта, значит, вы ничего не делаете, значит, вас никто не любит, не смотрит, значит, вы зря тратите время. Без хейтеров нельзя", – подчеркнул он.

Лебедев отметил и новый подход к получению знаний, а также сравнил традиционные и современные форматы образования. "TikTok – это лучшая образовательная платформа на свете. Это не то место, где пляшут девочки, там можно изучить химию, археологию, кулинарное искусство, автомеханическое дело – все что угодно. Тратишь буквально полчаса, чтобы показать, какие у тебя интересы в любой области знаний", – отметил он. Дизайнер добавил, что знания не имеют никакого отношения к учебным часам, "знание состоит из того, что ты взял и что-то понял, увидел определенные единицы, прочертил между ними линии, у тебя проявился рисунок, и ты понял про жизнь что-то такое, чего минуту назад еще не знал".

12 июня на "Тавриде" в Крыму заездом "Кириллица" открылся новый образовательный сезон. 400 молодых профи со всей России прокачивают свои навыки в арт-школах народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна.

Приветствие участникам заезда направил Владимир Путин. Он отметил вклад "Тавриды" в развитие молодых и творческих россиян. А первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил арт-кластер. Он принял участие в прямом эфире с представителями крупнейших молодежных площадок страны, которые рассказали о проектах для самореализации молодых людей ДНР и ЛНР, а затем и встретился с молодыми творцами Донбасса.