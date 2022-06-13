Новый образовательный сезон "Тавриды" стартовал в Крыму

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

12 июня, в День России, в бухте Капсель в Крыму стартовал новый образовательный сезон арт-кластера "Таврида". Первый заезд – "Кириллица" – посвящен культурному наследию народов России, в частности, школам народного искусства, народным песням и обычаям, русскому языку и литературе, иконописи и дизайну шрифтов. В нем принимают участие 400 молодых творцов из 73 регионов России, а также ЛНР и ДНР.

Приветствие участникам заезда направил Владимир Путин. Он отметил вклад "Тавриды" в развитие молодых и творческих россиян. А первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил арт-кластер. Он принял участие в прямом эфире с представителями крупнейших молодежных площадок страны, которые рассказали о проектах для самореализации молодых людей ДНР и ЛНР, а затем и встретился с молодыми творцами Донбасса.

"Спасибо вам за то, что свой талант и творчество вы посвящаете не только сохранению, но и развитию традиционной культуры и искусства народов нашей великой страны. Именно благодаря вам это не просто история, живущая в учебниках, она развивается и двигается вперед", – сказал Кириенко на открытии заезда.

По случаю Дня России накануне команда арт-кластера запустила проект о том, что значит для каждого малая родина. В рамках него резиденты "Тавриды" записали записали песню "Нас не отменишь" и сняли на нее клип. В этом сезоне на "Тавриде" запланировано несколько арт-школ, которые пройдут в рамках арт-кластера впервые. Они связаны с экологией, боевыми искусствами, промышленным дизайном, гейм-дизайн, креативным развитием Дальнего Востока и Арктики.

Еще одно нововведение заключается в том, что по итогам каждого заезда участники будут представлять свои проекты жителям Крыма. Во время пребывания с молодыми творцами будут работать эксперты МГИМО, "Нетологии", ансамбля "Березка", издательства АСТ, издательской платформы "ЛитРес" и других организаций. Также для них организуют "дни карьеры", во время которых они смогут пройти собеседования с представителями арт-рынка. Текущий сезон "Тавриды" продлится до середины октября.

Ранее в Росмолодежи рассказали, что в Крыму создадут туристско-образовательный кластер "Таврида.АРТ". Проект призван решить целый комплекс задач, в частности, привлечь креативный и интеллектуальный потенциал молодых россиян в реализацию проектов и программ развития РФ.

