Правительство РФ увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн, сообщается на сайте правительства.
Уточняется, что ранее допустимый объем составлял 1,5 миллиона тонн для подсолнечного масла и 0,7 миллиона тонн – для жмыха.
Как отметили в пресс-службе, данная мера позволит производителям организовать дополнительные поставки продукции в другие государства.
Срок действия квот – до конца августа текущего года.
Ранее сообщалось, что расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и концентрированный корм теперь будет осуществляться в рублях.
Теперь базовая цена для пшеницы – 15 тысяч рублей за 1 тонну, ячменя и кукурузы – 13 875 рублей.
Эксперты отмечают, что такой подход позволит обеспечить более стабильные цены на внутреннем рынке.
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