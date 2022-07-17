Правительство РФ увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн, сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что ранее допустимый объем составлял 1,5 миллиона тонн для подсолнечного масла и 0,7 миллиона тонн – для жмыха.

Как отметили в пресс-службе, данная мера позволит производителям организовать дополнительные поставки продукции в другие государства.

Срок действия квот – до конца августа текущего года.

Ранее сообщалось, что расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и концентрированный корм теперь будет осуществляться в рублях.

Теперь базовая цена для пшеницы – 15 тысяч рублей за 1 тонну, ячменя и кукурузы – 13 875 рублей.

Эксперты отмечают, что такой подход позволит обеспечить более стабильные цены на внутреннем рынке.