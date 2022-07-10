РФ переводит в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и концентрированный корм теперь будет осуществляться в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь базовая цена для пшеницы – 15 тысяч рублей за 1 тонну, ячменя и кукурузы – 13 875 рублей.

Эксперты отмечают, что такой подход позволит обеспечить более стабильные цены на внутреннем рынке.

"После того как расчеты за энергоресурсы перевели в рубли, такие меры укрепят позиции России на продовольственном и финансовом рынках", – высказалась по этому поводу глава одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области Кристина Романовсая.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире. Он напомнил, что поставки российских сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. Президент добавил, что Россия готова в полной мере удовлетворить спрос аграриев из дружественных стран.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции Запада создают препятствия для осуществления поставок российского зерна.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.