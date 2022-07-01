Кабмин РФ перевел в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и концентрированный корм в РФ будет производиться в российской валюте. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Из постановления следует, что изначальная цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы на сегодняшний день равна 15 тысячам рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и корм – 13 875 рублям, на масло – 82,5 тысячи рублей.
При этом в формуле используется среднеарифметический курс американской валюты по отношению к российской, устанавливаемый Центробанком за 5 рабочих суток, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины.
Также документом предусматривается продление на год срока действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника, то есть – до 31 августа 2023 года.
Ранее американские власти решили ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из РФ по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.
Отмечается, что до завершения антидемпингового расследования с некоторых поставщиков будет взиматься пошлина в размере демпинговой разницы. Для остальных компаний она будет составлять 14,9%.
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