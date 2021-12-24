Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании хлеба

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Цены на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается лишь незначительное их повышение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.

"Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости", – говорится в сообщении.

Фактором риска также может стать увеличение стоимости пшеницы из-за низкого урожая в странах северного полушария. При этом в ведомстве отметили, что стабилизации цен на подсолнечное масло способствует активная переработка семян и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины.

Ранее сообщалось, что к февралю хлеб может подорожать на 2,1%, подсолнечное масло – на 2,2%, а пшеничная мука в рознице – на 3,7%. Ожидается, что стоимость муки в рознице может вырасти до 47 рублей за килограмм, а буханки хлеба – до 43 рублей.

