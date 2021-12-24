Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании хлеба

Фото: depositphotos/zmaris
Цены на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается лишь незначительное их повышение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.
"Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости", – говорится в сообщении.
Фактором риска также может стать увеличение стоимости пшеницы из-за низкого урожая в странах северного полушария. При этом в ведомстве отметили, что стабилизации цен на подсолнечное масло способствует активная переработка семян и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины.
Ранее сообщалось, что к февралю хлеб может подорожать на 2,1%, подсолнечное масло – на 2,2%, а пшеничная мука в рознице – на 3,7%. Ожидается, что стоимость муки в рознице может вырасти до 47 рублей за килограмм, а буханки хлеба – до 43 рублей.
Москвичам рассказали, как выбрать белый хлеб
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: