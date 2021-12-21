В следующем году в России может подорожать сахар

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Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько считает, что до середины лета 2022 года в России оптовые цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм. Об этом он сообщил во время вебинара журнала "Агроинвестор".
"Цены на сахар в этом сезоне, мы считаем, имеют некоторый потенциал прироста, потому что дешевого сахара в мире нет. Стоимость беспошлинного сахара, который может быть теоретически завезен на территорию РФ, будет в районе 50 рублей, может быть и повыше, в зависимости от курса рубля", – отметил он.
Специалист прогнозирует, что рост может наблюдаться в конце июня – начале июля. По его словам, до конца сезона цены будут находиться между условными 47 и 55 рублями.
"В следующем сезоне ожидается, что будет некоторое расширение посевных площадей под сахарной свеклой и пока, условно, урожай, который может быть чуть выше 6 миллионов тонн", – приводит слова Рылько РИА Новости.
Ранее Минсельхоз назвал ситуацию с поставками кофе в России стабильной. В ведомстве отметили, что дефицита данного продукта в стране не ожидается. До этого в СМИ сообщалось, что из-за непогоды в странах-экспортерах и подорожания логистики во всем мире за год стоимость кофе выросла почти на 80%. Дефицит зерен может продолжиться до 2023 года.
Москвичам рассказали, как изменились цены на сахар
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