В Минсельхозе сообщили, что дефицита кофе в РФ не ожидается

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Минсельхоз назвал ситуацию с поставками кофе в России стабильной. В ведомстве отметили, что дефицита данного продукта в стране не ожидается, сообщает ТАСС.

"Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", – говорится в сообщении.

До этого в СМИ сообщалось, что из-за непогоды в странах-экспортерах и подорожании логистики во всем мире за год стоимость кофе выросла почти на 80%. Дефицит зерен может продолжиться до 2023 года.

Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала о способе усилить бодрящий эффект от кофе. Как объяснила специалист, кофе теряет свою эффективность при употреблении в большом количестве.