В России могут подорожать хлеб и масло – СМИ

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К февралю хлеб может подорожать на 2,1%, подсолнечное масло – на 2,2%, а пшеничная мука в рознице – на 3,7%. Об этом со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство РФ сообщает газета "Известия".

Таким образом, по расчетам ведомства, стоимость муки в рознице может вырасти до 47 рублей за килограмм, а буханки хлеба до 43 рублей.

Также в Минсельхозе полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. По данным ведомства, к 26 января стоимость продукции у производителей вырастет на 1% по отношению к ноябрю – до 93 тысяч рублей за тонну, а в магазинах – на 2,2%, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть до 137,4 рубля за килограмм.

В пресс-службе ведомства изданию подтвердили, что сейчас цены производителей на муку, хлеб и подсолнечное масло стабилизировались или близки к этому. При этом, отметили в министерстве, затраты изготовителей продолжают расти. В частности, выросли цены на коммунальные услуги, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости.

Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько заявил, что до середины лета 2022 года в России оптовые цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм.

По прогнозам специалиста, рост может наблюдаться в конце июня – начале июля. По его словам, до конца сезона цены будут находиться между условными 47 и 55 рублями.