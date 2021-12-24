Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

01:57

В России могут подорожать хлеб и масло – СМИ

экономика

Фото: depositphotos/asayenkaa

К февралю хлеб может подорожать на 2,1%, подсолнечное масло – на 2,2%, а пшеничная мука в рознице – на 3,7%. Об этом со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство РФ сообщает газета "Известия".

Таким образом, по расчетам ведомства, стоимость муки в рознице может вырасти до 47 рублей за килограмм, а буханки хлеба до 43 рублей.

Также в Минсельхозе полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. По данным ведомства, к 26 января стоимость продукции у производителей вырастет на 1% по отношению к ноябрю – до 93 тысяч рублей за тонну, а в магазинах – на 2,2%, до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть до 137,4 рубля за килограмм.

В пресс-службе ведомства изданию подтвердили, что сейчас цены производителей на муку, хлеб и подсолнечное масло стабилизировались или близки к этому. При этом, отметили в министерстве, затраты изготовителей продолжают расти. В частности, выросли цены на коммунальные услуги, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости.

Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько заявил, что до середины лета 2022 года в России оптовые цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм.

По прогнозам специалиста, рост может наблюдаться в конце июня – начале июля. По его словам, до конца сезона цены будут находиться между условными 47 и 55 рублями.

Москвичам рассказали, как выбрать белый хлеб

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать