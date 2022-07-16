Новости последнего часа: экономика РФ может выйти на "положительные тренды" к концу года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экономика России может выйти на "положительные тренды" к концу 2022 года.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года перенесли из Москвы в Баку.

Около 90% москвичей живут в шаговой доступности от парков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

