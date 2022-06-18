"Раскрывая тайны звезд": Валентина Малявина

Красота, обаяние, грация, очарование. Эти слова не отражают и десятой доли прелести юной Валентины Малявиной.

Невероятно яркий взлет актрисы, любовь поклонников и магическая власть над мужчинами. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

