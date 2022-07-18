"Звезды советского экрана": "Верные друзья"

Когда за окном белым бело, а столбик термометра опускается все ниже, хочется ловить каждый лучик редкого декабрьского солнца. В преддверии 1959 года редакция журнала "Советский экран" решила помочь своим читателям восполнить недостаток витамина D и предложила поговорить о комедиях. Кадры самых любимых из них поместили прямо на солнечной обложке. Некоторые нашли признание и за границей. Например, в одной из газет ГДР писали: "Если у богатейших сатирических традиций Гоголя, Островского, Салтыкова-Щедрина и Грибоедова есть продолжатели, то это, без сомнения, главные герои комедии "Верные друзья"!"

Как Василий Меркурьев передразнивал Николая Черкасова прямо в кадре? Какая выходка Алексея Грибова парализовала центр Москвы? Почему Лидия Смирнова покинула съемочную площадку фильма "Верные друзья" ровно через неделю после начала съемок? Что за секретный код использовали композитор Тихон Хренников и поэт Михаил Матусовский? Как режиссер фильма "Верные друзья" взял Людмилу Шагалову "на слабо"? И почему потом до хрипоты отстаивал сцену с ней?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".