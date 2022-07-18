"Звезды советского экрана": "Верные друзья"

Когда за окном белым бело, а столбик термометра опускается все ниже, хочется ловить каждый лучик редкого декабрьского солнца. В преддверии 1959 года редакция журнала "Советский экран" решила помочь своим читателям восполнить недостаток витамина D и предложила поговорить о комедиях. Кадры самых любимых из них поместили прямо на солнечной обложке. Некоторые нашли признание и за границей. Например, в одной из газет ГДР писали: "Если у богатейших сатирических традиций Гоголя, Островского, Салтыкова-Щедрина и Грибоедова есть продолжатели, то это, без сомнения, главные герои комедии "Верные друзья"!"
Как Василий Меркурьев передразнивал Николая Черкасова прямо в кадре? Какая выходка Алексея Грибова парализовала центр Москвы? Почему Лидия Смирнова покинула съемочную площадку фильма "Верные друзья" ровно через неделю после начала съемок? Что за секретный код использовали композитор Тихон Хренников и поэт Михаил Матусовский? Как режиссер фильма "Верные друзья" взял Людмилу Шагалову "на слабо"? И почему потом до хрипоты отстаивал сцену с ней?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: