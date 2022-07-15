"The City": музыкальные фестивали

13:50
В Москве настоящий музыкальный бум. "The City" составил список самых ярких фестивалей, на которых можно отрываться не один день. Первый в этом списке – VK Fest.
В этом году на разогреве у VK серия вечеринок в фуд-молле "Депо". Каждую пятницу, вплоть до самого фестиваля, который пройдет 23 и 24 июля, на сцене будут зажигать музыканты и блогеры. Среди них – Нилетто, Мари Краймбрери, Анет Сай, Егор Шип, Эльдар Джарахов и многие другие. Вход на вечеринки – свободный.
VK Fest продлится два дня сразу в трех городах – Москве, Питере и Сочи, а объединит их digital-мост. В столице концерты пройдут на трех площадках, каждая из которых представит свой жанр, – поп, хип-хоп и инди. Хедлайнерами фестиваля станут "Руки Вверх", Клава Кока, Елка и Федук. Билеты – от 800 рублей.
Следующий фестиваль в подборке – SUMMER SOUND. Он начнется на этой неделе и продлится до 7 августа. Организаторы хотят сделать концерты важным ритуалом городского жителя. Новый день – новый артист. Музыкальные жанры будут самые разнообразные: от романтичных мотивов музыканта Zoloto до слэма от ROCK PRIVET. Не обойдется без открытий: певица Дора презентует новый альбом, а молодой исполнитель RAMIL' сыграет свой первый диджей-сет под открытым небом. Артисты будут зажигать каждый вечер со среды по воскресенье на площадке дизайн-завода "Флакон". Цены стартуют от 1,5 тысячи рублей.
Завершает подборку фестиваль "Red summer: концерты без крыши". Всего будет 11 сольных концертов. Свое участие уже подтвердила рэп-рок-группа Anacondaz. Также в этом году прозвучат рок-хиты от "Ундервуда", слушатели познакомятся с модными "Космонавтов нет", которые стали популярны благодаря TikTok и покачают головой под мелодичный хип-хоп от Gone.Fludd.
Этим летом RED Summer состоится сразу на двух площадках. В новом пространстве "Атмосфера" в "Москве-сити" обещают сделать фуд-корты, маркет-зоны и снабдить различным интерактивом. А в клубе Gipsy можно будет выйти на крышу и наслаждаться не только музыкой, но и видом на Болотную набережную. Фестиваль продлится до конца августа, билеты от 1000 рублей.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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