В Троице-Сергиеву лавру впервые доставили икону "Святая Троица"

Знаменитую икону "Троица" Андрея Рублева сегодня ночью из Третьяковской галереи привезли в Троице-Сергиеву лавру. Бесценный груз прибыл в сопровождении сотрудников музея.

"Святая Троица" – одна из сохранившихся икон Андрея Рублева, созданная в 15 века. В соборе она проведет два дня во время празднований 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора.

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