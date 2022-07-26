"Звезды советского экрана": Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич, Михаил Глузский

Апрель 1972 года. В Москве объявлен общегородской субботник. Парки и скверы переполнены трудящимися. Одни собирают мусор, другие вскапывают землю, а у третьих – перерыв – и, улучив момент, они листают свежий номер журнала "Советский экран". Добравшись до последних страниц, люди не могут сдержать улыбку: там дружеские шаржи на известных актеров, любимцев женской половины страны – Олега Ефремова, Вячеслава Шалевича и Михаила Глузского.

Какая женщина пыталась свести счеты с жизнью из-за Олега Ефремова? На кого Вячеслав Шалевич тратил все свои гонорары? Как режиссер фильма "Три тополя на Плющихе" узнала о том, что у Шалевича и Татьяны Дорониной плохие отношения? Как Михаил Глузский увел чужую жену? И почему он остался без работы из-за девушки?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".