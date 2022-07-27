"Звезды советского экрана": Дмитрий Золотухин и фильм "Юность Петра"

1982-й год. Вторая половина мая. В свежем выпуске журнала "Советский экран" выходит интервью с молодым актером Дмитрием Золотухиным. Повод значительный: он исполнил главную роль – царя Петра Первого в дилогии "Юность Петра" и "В начале славных дел". На одной из обложек – большой портрет актера-дебютанта. А в рубрике "Конкурс" опубликовали итоги зрительского голосования: обе картины заняли третье и четвертое места. А Дмитрия Золотухина признали лучшим актером года.

Почему у режиссера ушло почти 50 лет на подготовку фильма о Петре Первом? Из-за чего Николаю Рыбникову не довелось сыграть юного царя? За какую бестактность Дмитрий Золотухин собирался побить ассистента режиссера? Какое мистическое совпадение произошло в жизни отцов и сыновей Еременко и Золотухиных? И как в фильм "Юность Петра" попала возлюбленная Дмитрия Золотухина?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".