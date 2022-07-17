"Раскрывая тайны звезд": Елена Драпеко

Однажды Елене Драпеко сказали: на ее руке две линии жизни. Но она не поверила. На тот момент она была уже знаменитой актрисой, объездившей весь мир.

Артистка совсем не собиралась менять свой путь. Но спустя годы Драпеко и правда пришлось повернуть в другую сторону и обнаружить в себе не только актрису с миленькой внешностью, но и общественного деятеля с жестким характером.

О жизни Елены Драпенко – в программе "Раскрывая тайны звезд".

