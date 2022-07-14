Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 3-й Московской Арт Премии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

15 июля в парке "Зарядье" состоится пресс-конференция, посвященная проведению 3-й Московской Арт Премии.

О номинациях, условиях участия и призовом фонде будут рассказывать:



директор парка "Зарядье", председатель комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы Иван Демидов;

директор МАММ Ольга Свиблова;

директор сети кинотеатров "Москино", кинопродюсер Наталья Мокрицкая;

художественный руководитель театра "Практика", заслуженная артистка РФ Марина Брусникина;

генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;

арт-менеджер Николай Палажченко;

писатель и драматург Дмитрий Данилов;

театральный режиссер Юрий Квятковский.

Смотрите прямую трансляцию 15 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.