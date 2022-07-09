"Золотая рыбка": Валентина Шарыкина

Гостьей программы "Золотая рыбка" стала заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина.

Как создавался и почему в свое время был закрыт легендарный "Кабачок "13 стульев"? Почему ей посоветовали идти работать в Театр Сатиры? И какие внутренние драмы она скрывала за своим оптимистичным кинообразом? Об этом и не только Валентина Шарыкина рассказала Евгению Додолеву в программе "Золотая рыбка".