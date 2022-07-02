"Золотая рыбка": Валентина Талызина

Гостем программы "Золотая рыбка" стала народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

Кто из актеров в свое время ухаживал за ней, и почему она не ответила им взаимностью? За какой проступок ее чуть не забрали в полицию? И что на самом деле стало причиной ее разлада с Лией Ахеджаковой?

Об этом и не только Валентина Талызина рассказала Евгению Додолеву.