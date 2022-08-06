Бесплатный фестиваль современного музыкального искусства пройдет в "Зарядье" 6 и 7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "Новая классика" пройдет в "Зарядье" 6 и 7 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости фестиваля смогут прочувствовать современную классику через музыку, сочетающую акустические инструменты, электронику, видео, перформанс, элементы воздействия и взаимодействия новых медиа. На фестивале будут работать три ключевые площадки, вход на каждую из которых бесплатный.

6 августа на сцене большого амфитеатра выступит композитор, пианистка и музыковед Настасья Хрущева. Также на сцену выйдет композитор-неоклассик и электронный продюсер из Москвы Никола Мельников.

В этот же день выступит обладательница международной стипендии имени Мичико Хираямы фонда Шельси Ольга Власова и лауреат театральной премии "Золотая маска" Алексей Сюмак.

7 августа выступит Риад Маммадов – один из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам. Также на сцену выйдет "ВолковТрио" – группа, образованная в 1995 году в Санкт-Петербурге. Перед зрителями выступит музыкальный продюсер, пианист, композитор, дважды лауреат премии "Золотая Горгулья" Дмитрий Устинов. Завершит фестиваль большой музыкальный сет Петра Айду и симфонического оркестра "Персимфанс".

На экспериментальной сцене фестиваля в малом амфитеатре представят восемь уникальных мультимедийных сетов из сочинений современных российских и зарубежных композиторов, в которых традиционные инструменты взаимодействуют с различными медиа – электроникой, видео и светом. Сами же исполнители выступают в непривычной роли, играя на необычных объектах и специально созданных инструментах.

Запланированы выступления таких проектов, как Central Percussion Ensemble, "Пипл трио", ElActrio, CEAM Artist, OpensoundOrchestra, а также струнного квартета Vacuum и лучших солистов Москвы.

Свою программу представит Центр электроакустической музыки Московской консерватории – единственный в России центр, специализирующийся на исследовании, создании и популяризации электроакустических и мультимедийных композиций.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Мэр города напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки работают до 7 августа.

Желающие могут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.