Экспокластер мирового уровня создадут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве создадут новый кластер "ВДНХ Экспо" площадью 53 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это будет самая современная экспозиционная площадка в России. В кластере появятся два павильона-трансформера площадью, конгрессно-концертный комплекс на 3 тысячи мест и более 20 высококлассных залов с новейшим мультимедийным оборудованием.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в новом кластере можно будет проводить мероприятия любого формата – от масштабных деловых и научных форумов до спортивных чемпионатов.

Она отметила, что "ВДНХ Экспо" гармонично впишется в общее парковое пространство территории и создаст для посетителей необходимую инфраструктуру – смотровую площадку, прогулочную зону, амфитеатр под открытым небом, крытую пешеходную галерею с зеленой кровлей, рестораны, кафе и парковку велопроката.

В архитектурную концепцию экспокомплекса входят павильон №75, исторический павильон №70, спроектированный для международной выставки в Монреале, и прилегающая территория. Украшать новый центр будет арка северного входа, которая в 1939 году служила главным входом на ВДНХ.

Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы на празднование дня рождения ВДНХ, которое проходит 6–7 августа. В рамках празднования запланировано выступление всадников Кремлевской школы верховой езды.

Подробная программа мероприятий по случаю дня рождения ВДНХ размещена на официальном сайте выставки. Большинство из них являются бесплатными, однако для посещения некоторых потребуется предварительная регистрация.