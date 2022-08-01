Собянин пригласил москвичей на празднование дня рождения ВДНХ 6–7 августа

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Сергей Собянин пригласил жителей столицы на празднование дня рождения ВДНХ, которое пройдет 6-7 августа. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

"Для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, гастрономические сюрпризы", – говорится в его публикации.

Кроме того, в рамках празднования запланировано выступление всадников Кремлевской школы верховой езды.

Ранее Собянин открыл в "Манеже" выставку достижений градостроительной политики столицы "Город для каждого", которая продлится до 21 августа. Экспозиция посвящена общему развитию города за последнее десятилетие.

К лучшим проектам мэр отнес транспортное строительство, создание новых станций и линий метрополитена, а также внедрение железных дорог в городской транспорт. Кроме того, Собянин выделил строительство и реконструкцию дорог и возведение нового жилья.

Глава столицы подчеркнул, что за последние 10 лет благодаря программе строительства жилой недвижимости в новые дома переселились порядка 1,5 миллиона горожан. Тот же процесс позволил создать порядка 800 тысяч качественных рабочих мест.