12:02
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого", посвященную градостроительным и инфраструктурным проектам столицы.
"Мы открыли в "Манеже" выставку "Город для каждого" – для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, который проводится в Москве в последние десятилетия, даже если ты живешь в этом городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в этом городе", – заявил градоначальник.
К лучшим проектам столицы Собянин отнес транспортное строительство, создание новых станций и линий метрополитена, а также внедрение железных дорог в городской транспорт. Кроме того, мэр выделил строительство и реконструкцию дорог и возведение нового жилья.
Глава столицы подчеркнул, что за последние 10 лет благодаря программе строительства жилой недвижимости в новые дома переселились порядка 1,5 миллиона горожан. Тот же процесс позволил создать порядка 800 тысяч качественных рабочих мест.
Отдельно Собянин напомнил о программе реновации ветхого жилья в Москве и благоустройстве заброшенных и неиспользуемых промышленных территорий. Кроме того, в городе активно развивается социальная инфраструктура – возводятся новые детские сады и школы, центры культуры и спорта, а также общественные пространства.
Ранее сообщалось, что Московский урбанистический форум в "Манеже" пройдет в выставочном формате и продлится до конца августа. На международный конгресс, посвященный глобальным вызовам, стоящим перед мегаполисами, были приглашены иностранные делегации.
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