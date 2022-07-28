В "Манеже" пройдет урбанистическая выставка "Город для каждого"

Фото: пресс-служба МУФ

В центральном выставочном зале "Манеж" пройдет выставка "Город для каждого". Экспозиция будет открыта для посетителей с 1 по 21 августа.

В первый день выставки пройдет открытый концерт-презентация композитора Виктора Осадчева: композитор представит свой альбом Journey. Он написал эту музыку для камерного оркестра, вдохновившись путешествиями.

2 августа психолог и бизнес-тренер Еврейского музея и центра толерантности Елена Горинова расскажет посетителям о том, как побороть экзистенциальное выгорание и пережить сложности. Обрести спокойствие можно будет на лекции от Yoga Space "Жизнь в большом городе как практика осознанности".

Также гостей выставки будет ждать обширная программа мероприятий с участием звезд спорта: автограф сессии, йога и медитации и авторские тренировки от чемпионки мира по художественной гимнастике Самиры Мустафаевой.

На экспозиции также пройдет мастер-класс акварельной живописи с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. Там же можно будет освоить основы мобильной робототехники и графического дизайна. Кроме того, на выставке расскажут, как сделать арт-объект или создать настоящий городской сад для бабочек.

Все три недели в зоне кинотеатра в "Манеже" посетителям будет доступна открытая программа от Центра документального кино. За это время пройдет 26 показов, где будут представлены отечественные и международные картины о городах, их жителях, глобальных последствиях урбанизации, культуре и истории.

Отдельная программа предусмотрена для детей. Юных гостей "Манежа" ждут воркшопы по москвоведению, креативному мышлению и дизайну. Также на территории экспозиции будет построена детская площадка и игровая комната детского сада.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на посещение выставки можно на сайте Московского урбанистического форума (МУФ). Вход на экспозицию бесплатный. Режим работы: с 10:00 до 20:00.