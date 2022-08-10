В столичном регионе продлили желтый уровень опасности из-за угрозы пожаров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Московской области продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за повышенной угрозы возникновения пожаров до утра пятницы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Пожарная опасность. Период предупреждения – до 11:00 12 августа", – указано в прогностической карте.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ближайшие выходные, 13 и 14 августа, прогнозируется температура 25–31 градус. При этом, по ее словам, в начале следующей недели такой характер погоды сохранится. Она добавила, что в начале следующей недели возможны небольшие дожди.

Депздрав Москвы призвал жителей столицы не находиться долго под солнцем, а также напомнил о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва".