Москвичей предупредили о новом всплеске тепла до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о новом всплеске тепла, который ожидается в столице до конца недели.

Как отметил специалист, в среду, 10 августа, в Москве установилась комфортная погода. В течение дня будет переменная облачность, без осадков, ветер – 3–8 метров в секунду, воздух прогреется до 22–24 градусов, добавил Тишковец.

"10 августа станет стартовой позицией к новому наступлению лета. В четверг, 11 августа, будет солнечно, без осадков, температура ночью – 9–14 градусов, днем – 22–27 градусов. В пятницу, 12 августа, температура будет примерно 23–27 градусов. В выходные в условиях солнечной погоды Москва окажется под куполом высокого давления, будет малооблачно, ночью – 11–16 градусов, днем – 25–30 градусов. Ожидаем новый всплеск тепла", – рассказал он в эфире "Соловьев Лайф".

В свою очередь, в главном управлении МЧС РФ по Московской области сообщили, что с 10 по 12 августа в регионе прогнозируется высокий уровень пожароопасности.

"С 10 по 12 августа местами по Московской области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", – отметили в ведомстве.

МЧС призвало жителей Подмосковья быть осторожными при обращении с огнем в лесу: не бросать спички и окурки и не разводить костры.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.