Врач рассказала, как пережить резкие перемены погоды

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Метеозависимым людям при смене погоды необходимо скорректировать режим питания и отказаться от физических нагрузок. Об этом Москве 24 рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

В грядущие выходные, 13–14 августа, в столицу снова вернется жара. По словам синоптиков, температура поднимется до 26...27 градусов днем, что на три-четыре градуса выше климатической нормы. Кроме того, по предварительным прогнозам, во второй половине августа также ожидаются дни с довольно высокой температурой: она может достигать 27...29 градусов, что на три-пять градусов выше нормы.

"Сейчас благодаря прогнозу можно заранее узнать, когда произойдет перемена погоды. И метеозависимым людям в такой период не нужно планировать какие-то умственные нагрузки, дополнительную работу, стрессы", – рассказала она.





Светлана Багавиева врач высшей категории, кандидат медицинских наук Не стоит перегружаться физически, планировать силовые тренировки. Физическая активность нужна, но в виде пеших прогулок без перегрузок.

Кроме того, в этот период в рационе человека должна быть легкая еда и достаточное количество жидкости.

"Особенно если прохлада сменяется жарой. Еда не должна перегружать желудочно-кишечный тракт. Не стоит употреблять жирные блюда, тяжелое мясо. Лучше в этот период есть овощи, растительные продукты, рыбу", – рекомендует врач.

По словам специалиста, метеочувствительность часто сигнализирует о сопутствующих заболеваниях. "Если во время перемены погоды поднимается артериальное давление, появляется тахикардия, то это признаки сердечно-сосудистой патологии", – подчеркнула она.





Светлана Багавиева врач высшей категории, кандидат медицинских наук Если в такие периоды болят суставы, то это может говорить о ревматоидном артрите либо о каких-то возрастных дистрофических изменениях в суставах.

Если же при перемене погоды у человека возникает апатия, бессонница, депрессивное состояние, то это сигнализирует о патологиях центральной нервной системы.

Эксперт добавила, что при наличии хронических заболеваний не стоит забывать принимать препараты, которые выписал врач.

Ранее терапевт Ольга Александрова рассказала, чем опасна жаркая погода. По словам специалиста, в это время увеличивается риск обезвоживания, теплового удара. Кроме того, высокие температуры могут быть вредны для сердечно-сосудистой системы.