Названы неожиданные факторы, провоцирующие головную боль

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Врач-терапевт ярославской клиники "РЖД-Медицина" Ирина Сайног рассказала о важности терапии головной боли как самостоятельного явления, так и симптома другого заболевания, передает "Вечерняя Москва".

"Может ли болеть голова от жары? Да. Если пить мало воды и ходить без головного убора? А от холодного кондиционера? Да. Головные боли хоть раз в жизни посещали даже абсолютно здорового человека (хотя я таких не знаю)", – заявила врач.

К головной боли могут, среди прочего, привести затягивание волос в тугую резинку, а также сон в неудобной позе. У женщин негативным фактором выступают менструации и прием оральных контрацептивов.

К наиболее распространенным причинам чаще всего относят резкую перемену погоды, употребление кофе и пива, а также копченых продуктов, сыра и шоколада. Кроме того, голова может заболеть из-за стресса, нарушения режима сна и частой смены часовых поясов.

Сайног посоветовала при приступе головной боли исключить яркий свет и шум, по возможности прилечь. Могут помочь стакан чистой воды и легкий массаж головы и воротниковой зоны.

По словам врача, при длительной боли следует выпить обезболивающее, а если приступы повторяются часто и снижают качество жизни, требуется обратиться к врачу-неврологу.

Ранее врач-дерматолог Анна Карпова рассказала, что, если не просушить волосы и лечь спать в прохладном помещении, то проснуться можно с больной головой. Кроме того, вероятно появление признаков простуды.

