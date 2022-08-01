Названы неожиданные факторы, провоцирующие головную боль

Фото: depositphotos/HayDmitriy
Врач-терапевт ярославской клиники "РЖД-Медицина" Ирина Сайног рассказала о важности терапии головной боли как самостоятельного явления, так и симптома другого заболевания, передает "Вечерняя Москва".
"Может ли болеть голова от жары? Да. Если пить мало воды и ходить без головного убора? А от холодного кондиционера? Да. Головные боли хоть раз в жизни посещали даже абсолютно здорового человека (хотя я таких не знаю)", – заявила врач.
К головной боли могут, среди прочего, привести затягивание волос в тугую резинку, а также сон в неудобной позе. У женщин негативным фактором выступают менструации и прием оральных контрацептивов.
К наиболее распространенным причинам чаще всего относят резкую перемену погоды, употребление кофе и пива, а также копченых продуктов, сыра и шоколада. Кроме того, голова может заболеть из-за стресса, нарушения режима сна и частой смены часовых поясов.
Сайног посоветовала при приступе головной боли исключить яркий свет и шум, по возможности прилечь. Могут помочь стакан чистой воды и легкий массаж головы и воротниковой зоны.
По словам врача, при длительной боли следует выпить обезболивающее, а если приступы повторяются часто и снижают качество жизни, требуется обратиться к врачу-неврологу.
Ранее врач-дерматолог Анна Карпова рассказала, что, если не просушить волосы и лечь спать в прохладном помещении, то проснуться можно с больной головой. Кроме того, вероятно появление признаков простуды.
"Доктор 24": головная боль
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: