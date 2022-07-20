Врач рассказала, почему нельзя мыть голову перед сном

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Врач-дерматолог Анна Карпова рассказала, что если не просушить волосы и лечь спать в прохладном помещении, то проснуться можно с больной головой. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Может возникнуть спазм сосудов с последующим возникновением головной боли, а также появлением признаков простуды. Если человек ляжет спать с мокрой головой, то волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества", – пояснила врач.
Карпова также рассказала, что при контакте мокрых волос с подушкой, набитой пером или пухом, могут появиться клещи, которые провоцируют развитие аллергических реакций.
Она посоветовала сушить волосы не менее чем за 20–30 минут до сна и не использовать наволочки из грубых материалов, а отдать предпочтение шелку.
Ранее врач-трихолог Ирина Котова рассказала, как часто можно мыть голову и какие средства лучше выбирать. По ее словам, норма – это мытье головы один раз в день. Она подчеркнула, что лучше не увлекаться чрезмерным уходом за кожей головы, чтобы не пересушить ее. Котова пояснила, что большинство средств для ухода призваны убирать загрязнения.
"Доктор 24": почему волосы становятся тонкими
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