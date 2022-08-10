"The City": москвичам рассказали, где посмотреть кино под отрытым небом

В это воскресенье, 14 августа, в кинотеатре под отрытым небом "Стрелка" покажут мюзикл "Девять", он об известном итальянском режиссере Гвидо Контини. В этой картине прослеживается сюжет Феллини "Восемь с половиной", но только в музыкальной версии. Здесь количество красивых женщин превышает все допустимые нормы. Билеты доступны от 400 рублей.

Также можно посмотреть фильм "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в Парке Горького. Российское фэнтези покажут 14 августа в летнем пространстве "Плюс Дача". По сюжету Иван, Кощей и Баба-Яга окажутся в современной Москве и попытаются спасти красавицу Василису от темных и очень злых сил.

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