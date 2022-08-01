"The City": новые сериалы и фильмы в августе

01 августа, 13:50
Среди сериальных новинок первой недели в августе немало фэнтези. Например, сериал "Песочный человек". Он снят по одноименному комиксу DC, который выходил в восьмидесятых и девяностых. Его создатель – писатель Нил Гейман, автор "Американских богов". У нас его больше всего знают по фильму и книге "Звездная пыль", хотя на западе это легендарный автор с десятком бестселлеров. Для любителей графических романов Гейман – живая легенда. Когда прочие вселенные штамповали супергероев, "Песочный человек" предложил страшноватую сказку о загадочных мирах и причудливых существах.
Во вселенной "Песочного человека" два мира: реальный, где живут простые смертные, и потусторонний, где правят Вечные. По сути, это боги, которые воплощают понятия смерти, разрушения, желания, отчаяния, бреда и сна. По сюжету некий оккультист с помощью обряда призвал в мир людей повелителя снов Морфея, или Песочного человека, и взял его в плен. Спустя 70 лет Морфею удается снять чары, он возвращается домой и находит свое царство в упадке. Теперь ему придется навести там порядок.
Еще одна новинка – мини-сериал "Я есть Грут". Спин-офф "Стражей галактики" и "Мстителей" стал историей взросления ходячего дерева по имени Грут. В его спин-офф войдет всего пять серий. И в них маленький Грут будет путешествовать по галактике, встречаясь с ее удивительными жителями. Малыша Грута озвучил Вин Дизель. Под толщей эффектов его голос совсем не узнать.
В большом кино тоже есть новинки. С 1 по 3 августа в кинотеатре "Пионер" будет идти фестиваль "Выбор Пионера" под кодовым названием "Вампиры: Начало". Этим летом фестиваль посвящен появлению вампиров в кино. И откроет программу фильм "Носферату, симфония ужаса" 1922 года. Для большей аутентичности на широком экране его покажут не в оцифрованном виде, а на 35 миллиметровой пленке. Более того показ будет сопровождать музыкальная импровизация композитора Кирилла Широкова. Еще покажут "Дракулу" Тода Браунинга, советский хоррор "Вий" и многое другое.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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