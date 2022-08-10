Мюзикл "Девять" покажут 14 августа в кинотеатре под открытым небом "Стрелка"

В Москве – почти два десятка кинотеатров под открытым небом. Мюзикл "Девять" покажут 14 августа в "Стрелке". Сюжет мюзикла связан с известным итальянским режиссером Гвидо Контини. В этой картине прослеживается сюжет Феллини “Восемь с половиной”, но только в музыкальной версии. Стоимость билетов начинается от 400 рублей.

В летнем кинотеатре на ВДНХ проходит по два киносеанса в день. Например, 14 августа там покажут картину "Боль и слава" с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.