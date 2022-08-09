В Роспотребнадзоре оценили риск распространения вируса Ланъя в РФ

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Риска распространения вируса Ланъя в России практически нет, заявили в Роспотребнадзоре.

"Мероприятия по санитарной охране территории РФ, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что в РФ при необходимости в сжатые сроки может быть разработана тест-система на новую инфекцию.

Ранее ученые из КНР и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса – вирус Ланъя. Отмечается, что инфицированных обнаружили в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

Уточняется, что геном вируса Ланъя состоит из 18 402 нуклеотидов, похож на другие 5 известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом Моцзян, который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.

