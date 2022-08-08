МО РФ заявило о возможной причастности США к выведению вирусов COVID-19 и оспы обезьян

В Минобороны РФ заявили о возможной причастности США к выведению вирусов COVID-19 и оспы обезьян. Данные появились после анализа деятельности лабораторий, в том числе на территории Украины.

Где еще работали микробиологи по заказу Пентагона? И какие искусственно созданные болезни пока не стали массовыми? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.