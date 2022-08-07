Палестинская группировка подтвердила заключение мира с Израилем

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Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление группировки.

По данным агентства, представитель организации Мохаммед аль-Хинди заявил о достижении договоренности по поводу текста соглашения о перемирии. В документе, в частности, содержится обязательство Египта приложить усилия для освобождения лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади.

При этом глава Минобороны Израиля Бени Ганц дал оборонным структурам распоряжение сохранять оперативную готовность. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа были достигнуты. По его словам, смысла продолжать операцию нет.

До этого Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложение египетских посредников о перемирии в Газе. По данным агентства, перемирие должно было начаться в 20:00 по местному времени.

