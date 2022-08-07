41 человек погиб в результате израильских ударов по Газе

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В результате израильских авиаударов по Газе погибли 41 человек, среди которых 15 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава.

По данным ведомства, в числе погибших четыре женщины.

В министерстве отметили, что 311 человек получили ранения.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа были достигнуты. По его словам, смысла продолжать операцию нет.

До этого Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложение египетских посредников о перемирии в Газе. По данным агентства, перемирие должно было начаться в 20:00 по местному времени.

