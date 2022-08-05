Министр обороны Израиля распорядился призвать до 25 тысяч резервистов

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Минобороны Израиля призывает до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой операцией в секторе Газа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что с соответствующее поручение дал глава Минобороны Израиля Бени Ганц.

"На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тысяч бойцов резерва для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления. Резервы комплектовались исключительным приказом министра обороны", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что один из командиров палестинского террористического движения "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля.

По данным Минздрава анклава, в результате погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения. В пресс-службе армии обороны Израиля сообщили о начале операции "Рассвет" против целей "Исламского джихада" в секторе Газа.

Еще до этого пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус. Семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Атака была произведена со стороны Средиземного моря.