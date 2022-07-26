Израиль заявил о готовности нанести удар по Ирану

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Израиль допускает нанесение удара по Ирану для сдерживания развития его ядерной программы. Такое заявление в интервью 13 каналу израильского телевидения сделал руководитель Минобороны страны Бени Ганц.

"Иран – проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома", – происзнес он.

Ранее о возможности применения силы против Ирана говорил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Это произошло во время совместной пресс-конференции с американским лидером во время визита последнего на Ближний Восток.

Вместе с тем в самом Иране не раз утверждали, что Тегеран не заинтересован в разработке ядерного оружия. В интересах страны лишь использование атомной энергетики в мирных целях.

Ранее экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявили, что на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", если президент США Джо Байден не активизирует усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. По мнению политиков, вызывает недоумение то обстоятельство, что Байден, заявивший на выборах о возвращении к ядерной сделке, до сих пор мешкает с дипломатией.

