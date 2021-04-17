Власти Ирана раскрыли имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте

14:23
Фото: depositphotos/lkpro
В организации диверсии на ядерном объекте в Натанзе подозревается иранец Реза Кадими. Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на данные разведки.
"Это Реза Кадими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности", – говорится в сообщении.
Авария произошла 11 апреля. Официальный представитель организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщила об отсутствии пострадавших. Кроме того, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды.
Сообщалось, что инцидент нанес сильный удар по атомным возможностям Ирана. На возобновление работы может потребоваться не менее 10 месяцев.
Позднее вице-президент Ирана и глава организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
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