Израиль нанес воздушные удары по окрестностям Дамаска – СМИ

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Вооруженные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям в провинции Дамаск, сообщает агентство SANA.

"Израильский противник проводит воздушную атаку по ряду объектов в окрестностях Дамаска", – говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

В феврале израильские силы нанесли удар по югу Сирии. Атаке подверглась провинция Кунейтра. Там были слышны взрывы.

Спустя несколько дней Израиль провел ракетную атаку на район поселения Закия к югу от Дамаска. По данным военных, удары были нанесены ракетами класса "земля-земля".