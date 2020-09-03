Израиль нанес воздушный удар по сирийской военной базе – СМИ

Фото: Zuma\TASS

Воздушный удар нанесли по сирийской военной базе. Об этом информирует агентство SANA.

Известно, что сирийские системы противовоздушной обороны смогли поразить враждебные цели на востоке Хомса.

По информации телеканала "Аль-Ихбария", удар по сирийской военной базе Тифор нанесли силы Израиля.

"ПВО отразили атаку, сбив большую часть целей. Нанесен материальный ущерб", – утверждается в сообщении.

Ранее во вторник, 1 сентября, два сирийских солдата погибли в результате ракетной атаки на юге Дамаска. По данным агентства SANA, еще семь военнослужащих получили ранения.

4 августа на юго-западе Дамаска была проведена воздушная атака. Сообщалось, что удар произвели вертолеты Израиля. В результате атаки был нанесен материальный ущерб городу.