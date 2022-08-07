Израиль согласился на перемирие в Газе – СМИ

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Израиль согласился на предложение египетских посредников о перемирии в Газе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Каир теперь ожидает ответа Палестины.

При этом предложенное перемирие, согласно информации Reuters, начнется в Газе в 20:00 по местному времени.

Ранее в пресс-службе армии обороны Израиля сообщили о начала операции "Рассвет" против целей "Исламского джихада" в секторе Газа. В результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля погиб один из командиров палестинского террористического движения "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари.

Кроме того, из-за происшествия также погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения. Позже Минобороны Израиля призвало до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой операцией в секторе Газа.

