Сирены воздушной тревоги прозвучали в южной части Израиля

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В южной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом в ночь на воскресенье, 7 августа, сообщила армия обороны страны в Twitter. Дополнительной информации пока не приводится.

В пятницу пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о начала операции "Рассвет" против целей террористического движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

В результате израильского удара был уничтожен один из командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным Минздрава анклава, также погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения.

Позднее в этот же день глава Минобороны Израиля Бени Ганц поручил призвать до 25 тысяч резервистов для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления в связи с проводимой в секторе Газа операцией.

Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ в городе на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Жителей агломерации призвали обращаться со всеми неотложными вопросами на горячую линию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и вернуться к режиму прекращения огня. По ее словам, в РФ серьезно обеспокоены новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта.