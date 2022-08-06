В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища из-за обострения в секторе Газа

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Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ в городе на фоне обострения ситуации в секторе Газа.

"Убежища открыты по всему городу", – говорится в сообщении на официальной странице муниципалитета Тель-Авив – Яффо в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Жителей агломерации призвали обращаться со всеми неотложными вопросами на горячую линию.

В пятницу пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о начала операции "Рассвет" против целей террористического движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

В результате израильского удара был уничтожен один из командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным Минздрава анклава, также погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения.

Позднее в этот же день глава Минобороны Израиля Бени Ганц поручил призвать до 25 тысяч резервистов для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления в связи с проводимой в секторе Газа операцией.