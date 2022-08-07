Режим прекращения огня вступил в силу в Газе – СМИ

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Режим прекращения огня вступил в силу в 23:30 в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным СМИ, перемирия удалось достичь благодаря посредничеству Египта.

Ранее палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем. По данным агентства, представитель организации Мохаммед аль-Хинди заявил о достижении договоренности по поводу текста соглашения о перемирии. В документе, в частности, содержится обязательство Египта приложить усилия для освобождения лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади.

До этого премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа были достигнуты. По его словам, смысла продолжать операцию нет.

