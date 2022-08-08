Захарова обвинила Запад в переносе дискуссий по Закавказью из Женевы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад своими действиями против РФ ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы в нейтральное место. Комментарий дипломата был опубликован на сайте министерства.
Она рассказала, что Женевский формат оказался фактически "замороженным". Однако внятных причин для регулярного переноса дискуссий озвучено не было.
"Истинная подоплека "игр" вокруг Женевских дискуссий для нас очевидна: это "месть" Москве в рамках общей линии коллективного Запада на "изоляцию" России за проводимую ею специальную военную операцию на Украине", – говорится в материале.
Как отметила Захарова, западные государства только усугубляют сложившуюся ситуацию, и в настоящий момент перспективы проведения отложенного раунда дискуссий по-прежнему остаются туманными.
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что отношения РФ с США и Европой не вернутся к прежнему уровню. Он выразил мнение, что в настоящий момент у России появилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти за рамки парадигмы дружественного поглощения.
Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит. Тбилиси, в свою очередь, продолжает считать республики своей территорией, оккупированной Россией.
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