В МИД РФ заявили о завершении эпохи сотрудничества с США и Европой

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что отношения РФ с США и Европой не вернутся к уровню, который был до 24 февраля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", – отметил Дробинин.

Он выразил мнение, что в настоящий момент у России появилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти за рамки парадигмы дружественного поглощения.

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", – добавил Дробинин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России. По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, и делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.

До этого посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.