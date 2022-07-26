Захарова заявила о провале "крестового похода" США против России

Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Соединенные Штаты опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они поняли, что они просто провалились, они опозорились на весь мир с объявленным "крестовым походом" против нашей страны, и они теперь хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил вот этот свет от того, что Россия все равно продолжает светить, сиять", – сказала дипломат.
По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.
Ранее посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: