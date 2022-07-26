Захарова заявила о провале "крестового похода" США против России

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Соединенные Штаты опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они поняли, что они просто провалились, они опозорились на весь мир с объявленным "крестовым походом" против нашей страны, и они теперь хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил вот этот свет от того, что Россия все равно продолжает светить, сиять", – сказала дипломат.

По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.

Ранее посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.

