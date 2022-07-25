Захарова оценила заявления Трампа и Гора о крахе демократии и двух гендерах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров и заявление бывшего вице-президента Штатов Альберта Гора о сломанной демократии.

"Удивительно. Гор – демократ. Трамп – от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи. <...> Догадываться стали о чем-то, наверное", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне на студенческой конференции во Флориде Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера – женский и мужской. Публика встретила эти слова аплодисментами.

В этот же день занимавший пост в администрации Билла Клинтона Гор заявил, что в Соединенных Штатах меняется общественное мнение и сломана демократия. Вице-президент США добавил, что в Америке правительство меньшинства, и ситуация с каждым днем, по его мнению, ухудшается.